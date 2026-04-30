/उदयपुर की पागल गिलहरी, अब तक कई को काटा, क्या रेबीज का है खतरा?

Udaipur Squirrel Attack: उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में एक अजीब घटना ने सबको चिंता में डाल दिया है. पिछले एक महीने से एक गिलहरी लगातार लोगों पर हमला कर रही है.
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अब तक 18 से अधिक छात्र, छात्राएं और स्टाफ सदस्य इसके शिकार हो चुके हैं. कुछ के हाथ पर तो कुछ के पैर पर काटने की घटनाएं सामने आई हैं.
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यह गिलहरी इतनी आक्रामक है कि वह लोगों को देखते ही उन पर झपट्टा मारती है. कॉलेज की गैलरी, विभागों के कमरों और खुले मैदान में घूमने वाले लोग अब डर के मारे सतर्क रहने लगे हैं. कई छात्र अब खुले में बैठने से भी बच रहे हैं.
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कॉलेज प्रशासन ने वन्यजीव बचाव टीम को बुलाया, लेकिन टीम भी इस फुर्तीली गिलहरी को पकड़ नहीं पाई. गिलहरी पर्दों के पीछे छिप जाती है या अचानक कूदकर हमला कर देती है. स्थानीय लोगों और छात्रों ने बताया कि फरवरी से ही यह गिलहरी कैंपस में सक्रिय है और आने-जाने वालों के पीछे पड़ जाती है.
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एक महिला कर्मचारी ने बताया, “यह बहुत आक्रामक है. रेस्क्यू टीम भी हाथ नहीं लगा पाई.” छात्रों का कहना है कि उन्होंने खुद इसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेजी के आगे सब बेकार साबित हुई.
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गिलहरी के काटने से घाव गहरे हो सकते हैं क्योंकि इसके दांत काफी तेज होते हैं. इससे बैक्टीरियल इंफेक्शन और टिटनस का खतरा रहता है. चिकित्सकों के अनुसार, ऐसे काटने पर घाव को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना चाहिए. टिटनस का टीका (टीटी इंजेक्शन) लगवाना जरूरी है.
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गिलहरी जैसे छोटे कृदंत जानवरों (rodents) में रेबीज का खतरा बहुत कम होता है. आमतौर पर रेबीज कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, चमगादड़ और कुछ जंगली जानवरों के काटने से फैलता है. गिलहरी से रेबीज फैलने के मामले दुनिया भर में बेहद दुर्लभ हैं. फिर भी, भारत में सतर्कता बरतते हुए डॉक्टर अक्सर रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (PEP) यानी रेबीज के इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं, खासकर जब जानवर का व्यवहार असामान्य (अत्यधिक आक्रामक) हो. प्रभावित लोगों को फिलहाल रेबीज के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं.
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काटने पर तुरंत घाव को 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोएं. डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और टिटनस व रेबीज की जांच/इलाज करवाएं. कैंपस में ऐसी गिलहरी दिखे तो दूरी बनाए रखें और प्रशासन को सूचित करें. जानवर को खुद पकड़ने की कोशिश न करें.
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विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी, भूख, बच्चे की सुरक्षा या मानसिक तनाव के कारण गिलहरी का ऐसा व्यवहार हो सकता है. कॉलेज प्रशासन ने फिर से रेस्क्यू टीम बुलाने का फैसला किया है ताकि गिलहरी को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जा सके.