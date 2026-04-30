/उदयपुर की पागल गिलहरी, अब तक कई को काटा, क्या रेबीज का है खतरा?

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गिलहरी जैसे छोटे कृदंत जानवरों (rodents) में रेबीज का खतरा बहुत कम होता है. आमतौर पर रेबीज कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, चमगादड़ और कुछ जंगली जानवरों के काटने से फैलता है. गिलहरी से रेबीज फैलने के मामले दुनिया भर में बेहद दुर्लभ हैं. फिर भी, भारत में सतर्कता बरतते हुए डॉक्टर अक्सर रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (PEP) यानी रेबीज के इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं, खासकर जब जानवर का व्यवहार असामान्य (अत्यधिक आक्रामक) हो. प्रभावित लोगों को फिलहाल रेबीज के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं.