/उदयपुर वाले ध्यान दें! आज 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, कहीं आपका इलाका भी तो लिस्ट में नहीं है शामिल?

Udaipur Power Cut: उदयपुर शहर के रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है. आज गुरुवार को उदयपुर के कई प्रमुख इलाकों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुल 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. बिजली विभाग ने मेंटेनेंस कार्य के कारण यह शटडाउन लिया है.
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प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में किशनपोल, खांजीपीर, गवर्नमेंट प्रेस, रज्जा नगर, सैफी कॉलोनी, इंद्रानगर बीड़ा, शिवाजी नगर, सर्वऋतु विलास, मोगरावाड़ी, दूधतलाई, पालागणेशजी तथा इनके आसपास के इलाके शामिल हैं.
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बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में विद्युत लाइनों की मरम्मत, रखरखाव और कुछ जरूरी तकनीकी कार्य किए जाएंगे. ऐसे में आज सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक इन सभी इलाकों में बिजली पूरी तरह बंद रहेगी. विभाग ने उम्मीद जताई है कि निर्धारित समय पर कार्य पूरा हो जाने के बाद दोपहर 1 बजे के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.
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उदयपुर के इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आज सुबह से पहले अपनी जरूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए. जिन घरों में पानी का पंप बिजली पर चलता है, उन्हें पर्याप्त पानी का स्टोर कर लेना चाहिए. मोबाइल फोन, पावर बैंक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पहले से ही पूरी तरह चार्ज कर लें. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों वाले परिवारों को विशेष सावधानी बरतनी होगी.
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गर्मी के मौसम को देखते हुए 4 घंटे बिजली न आने से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है. खासकर दोपहर के समय तापमान काफी बढ़ जाता है, ऐसे में बिना बिजली के पंखे और कूलर बंद रहने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान बिजली का अधिक से अधिक सदुपयोग करें और अनावश्यक उपकरणों को बंद रखें.
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बिजली विभाग ने सभी प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस शटडाउन की जानकारी अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी अवश्य बताएं, ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी से वंचित न रह जाए. यदि किसी कारणवश निर्धारित समय से पहले या बाद में बिजली बंद या चालू होती है तो विभाग तुरंत सूचना जारी करेगा.
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उदयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी लगातार इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेंटेनेंस कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को न्यूनतम असुविधा हो.
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जिन इलाकों में बिजली बंद रहने वाली है, वहां रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आज सुबह 9 बजे से पहले सभी जरूरी काम निपटा लें. कार्यालय जाने वाले लोग अपनी छुट्टी या वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पहले से कर लें. दुकानदार और व्यापारी भी इस दौरान अपनी दुकानों के लिए वैआज्पिक व्यवस्था रख सकते हैं.
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नोट: यदि आपका इलाका उपरोक्त सूची में शामिल है तो कृपया आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहने की तैयारी अवश्य रखें. किसी भी आपात स्थिति में बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.