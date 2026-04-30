/उदयपुर वाले ध्यान दें! आज 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, कहीं आपका इलाका भी तो लिस्ट में नहीं है शामिल?

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गर्मी के मौसम को देखते हुए 4 घंटे बिजली न आने से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है. खासकर दोपहर के समय तापमान काफी बढ़ जाता है, ऐसे में बिना बिजली के पंखे और कूलर बंद रहने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान बिजली का अधिक से अधिक सदुपयोग करें और अनावश्यक उपकरणों को बंद रखें.