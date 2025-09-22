Zee Rajasthan
इस नवरात्रि करें राजस्थान की नीमच माता के दर्शन, जानें क्यों यहां खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु

Navratri 2025: उदयपुर की फतेह सागर झील के पास स्थित नीमच माता मंदिर में  नवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है. यहां सच्ची श्रद्धा से की गई हर मनोकामना पूरी होती है, और पहाड़ी से शहर का मनोरम दृश्य भी देखने को मिलता है.

उदयपुर की शांत फतेह सागर झील के पास, एक पहाड़ी पर स्थित नीमच माता मंदिर आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत संगम है. नवरात्रि शुरू होते ही यहां का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है. यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यहां से मिलने वाला मनोरम दृश्य भी इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाता है.
नीमच माता मंदिर

नीमच माता मंदिर में देवी दुर्गा के अवतार नीमच माता की पूजा होती है. यहां की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आकर प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है. इसी विश्वास के कारण नवरात्रि के नौ दिनों में दूर-दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं.