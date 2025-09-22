इस नवरात्रि करें राजस्थान की नीमच माता के दर्शन, जानें क्यों यहां खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु

उदयपुर की शांत फतेह सागर झील के पास, एक पहाड़ी पर स्थित नीमच माता मंदिर आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत संगम है. नवरात्रि शुरू होते ही यहां का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है. यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यहां से मिलने वाला मनोरम दृश्य भी इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाता है.