लेकसिटी में दिवाली बाद धमाका! होटल फुल, झीलों पर भीड़ और हर सड़क पर सैलानियों का मेला
Udaipur tourism: दीपावली की छुट्टियों में लेकसिटी उदयपुर देशी सैलानियों से गुलजार है. पर्यटक फतहसागर झील पर नौका विहार का आनंद ले रहे हैं. मौसम सुहावना होने से पर्यटन व्यवसाय में भारी उछाल आया है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हैं.
Published: Oct 24, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 05:17 PM IST
लेकसिटी उदयपुर
झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों देशी सैलानियों के आगमन से पूरी तरह गुलजार हो चुकी है. दीपावली के त्योहार और लंबी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं.
उदयपुर पर्यटन स्थल
गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों से आए पर्यटकों की वजह से उदयपुर के तमाम पर्यटन स्थलों पर सुबह से शाम तक जबरदस्त चहल-पहल देखने को मिल रही है, जिससे यहां का पर्यटन उद्योग फिर से पटरी पर लौटता दिख रहा है.