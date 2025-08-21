उदयपुर में गर्मी और उमस के बीच आया बारिश का अलर्ट! पढ़ें पूरी अपडेट
Udaipur Weather Update: उदयपुर का मौसम मिला-जुला और उमस भरा रहेगा. जहां आज सुबह की शुरुआत हल्की धूप से हुई, लेकिन दोपहर बाद बादलों की आवाजाही मौसम को बदल सकता है. जिससे शहर के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.
Published: Aug 21, 2025, 12:25 IST | Updated: Aug 21, 2025, 12:25 IST
तापमान
आज उदयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 32°C दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहेगा. यह तापमान इस समय के लिए सामान्य रहेगा, जिससे दिनभर थोड़ी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन उमस के कारण लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकती है.
हवा में नमी
हवा में नमी का स्तर आज काफी अधिक रहेगा. जो 70% से 90% के बीच बना रहेगा, जिससे वातावरण में भारीपन और उमस महसूस हो सकती है. यह नमी ही बादलों के बनने और हल्की बारिश की संभावना का मुख्य कारण बन सकती है.