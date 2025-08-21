उदयपुर में गर्मी और उमस के बीच आया बारिश का अलर्ट! पढ़ें पूरी अपडेट

1/6

आज उदयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 32°C दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहेगा. यह तापमान इस समय के लिए सामान्य रहेगा, जिससे दिनभर थोड़ी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन उमस के कारण लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकती है.