उदयपुर में मौसम ने ली करवट, जानें अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश और मिलेगी गर्मी से राहत

Udaipur Weather Update: उदयपुर में आज का मौसम मिला-जुला और उमस भरा रहने वाला है, जहां सुबह की शुरुआत हल्की धूप से हुई लेकिन दोपहर बाद बादलों की आवाजाही ने मौसम को बदल दिया. दिनभर रुक-रुक कर हुई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत हो सकती है.