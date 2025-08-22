उदयपुर में मौसम ने ली करवट, जानें अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश और मिलेगी गर्मी से राहत
Udaipur Weather Update: उदयपुर में आज का मौसम मिला-जुला और उमस भरा रहने वाला है, जहां सुबह की शुरुआत हल्की धूप से हुई लेकिन दोपहर बाद बादलों की आवाजाही ने मौसम को बदल दिया. दिनभर रुक-रुक कर हुई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत हो सकती है.
Published: Aug 22, 2025, 15:48 IST | Updated: Aug 22, 2025, 15:48 IST
Udaipur Weather Update
तापमान
आज उदयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 32°C दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहने की संभावना है. यह तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा और न ही बहुत ठंडा, जिससे मौसम काफी आरामदायक रह सकता है.