/राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

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Udaipur Snake Rescue रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद टीम ने सभी रसल वाइपर सांपों को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया है. चमन सिंह चौहान के अनुसार, सभी सांपों को वन्यजीव संरक्षण के नियमों के तहत सुरक्षित और उपयुक्त प्राकृतिक स्थान पर छोड़ा जाएगा, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें. ढिकली गांव में एक साथ 23 जहरीले रसल वाइपर मिलने की घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया. वहीं, समय पर सूचना मिलने और रेस्क्यू टीम की सतर्कता से सांपों और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी.