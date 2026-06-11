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राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 11, 2026, 08:08 AM|Updated: Jun 11, 2026, 08:08 AM

Udaipur Snake Rescue: उदयपुर के ढिकली गांव में एक ट्यूबवेल के चेंबर से 22 नवजात बच्चों और उनकी मां समेत 23 जहरीले रसल वाइपर सांप मिले. वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की है.
 

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Udaipur Snake Rescue

Udaipur Snake Rescue: उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित ढिकली गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ट्यूबवेल के चेंबर से एक साथ 23 जहरीले रसल वाइपर सांप मिले. इनमें 22 नवजात बच्चे और एक वयस्क मादा रसल वाइपर शामिल थी. सूचना मिलने के बाद वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम मौके पर पहुंची और सभी सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला.
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Udaipur Snake Rescue

जानकारी के अनुसार, प्रतापनगर के ढिकली गांव में ट्यूबवेल के चेंबर में सांप होने की सूचना वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष चमन सिंह चौहान को मिली. सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के सदस्य लक्ष्मी लाल गमेती के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. शुरुआती जांच में टीम को चेंबर के अंदर केवल एक सांप दिखाई दिया, लेकिन जैसे-जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ा, वहां सांपों का पूरा कुनबा मौजूद मिला.
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Udaipur Snake Rescue

रेस्क्यू टीम ने पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ चेंबर के अंदर मौजूद सभी सांपों को बाहर निकाला. इस दौरान कुल 23 रसल वाइपर मिले, जिनमें 22 नवजात बच्चे और उनकी मां यानी एक वयस्क मादा रसल वाइपर शामिल थी. जहरीली प्रजाति होने के कारण रेस्क्यू अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरती गई, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और सांपों को भी सुरक्षित बचाया जा सके.
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वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष चमन सिंह चौहान ने बताया कि रसल वाइपर की खास बात यह है कि यह अंडे नहीं देता, बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देता है. इस प्रजाति का प्रजनन काल सामान्यतः नवंबर के आसपास माना जाता है, जबकि जून और जुलाई के दौरान इसके बच्चे जन्म लेते हैं. उन्होंने बताया कि एक साथ इतने नवजात बच्चों और उनकी मां का मिलना एक विशेष घटना है, जिसके चलते रेस्क्यू अभियान को बेहद सावधानी से अंजाम दिया गया.
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रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद टीम ने सभी रसल वाइपर सांपों को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया है. चमन सिंह चौहान के अनुसार, सभी सांपों को वन्यजीव संरक्षण के नियमों के तहत सुरक्षित और उपयुक्त प्राकृतिक स्थान पर छोड़ा जाएगा, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें. ढिकली गांव में एक साथ 23 जहरीले रसल वाइपर मिलने की घटना ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया. वहीं, समय पर सूचना मिलने और रेस्क्यू टीम की सतर्कता से सांपों और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी.
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