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उदयपुर की इस बाड़ी में गूंजती थी 48 सहेलियों की हंसी, जिसके पीछे छुपा है गहरा राज!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 02, 2026, 06:28 PM|Updated: May 02, 2026, 07:07 PM

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले को 'झीलों का शहर' के नाम से जाना जाता है लेकिन आज हम आपको यहां की एक खास जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक गार्डन है और इसका नाम सहेलियों की बाड़ी है. 
 

Udaipur Saheliyon Ki Bari1/6
सहेलियों की बाड़ी में रॉयल जिंदगी की एक खूबसूरत झलक देखने को मिलती है. आज हम इसकी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी अनोखी है.
Udaipur Saheliyon Ki Bari2/6
यह बाड़ी 18वीं सदी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई थी. ये बाड़ी उन्होंने अपनी रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनावाई थी.
Udaipur Saheliyon Ki Bari3/6
कहते हैं कि जब रानी शादी के बाद उदयपुर आई, तो उनके साथ लगभग 48 सहेलियां भी आई थीं. राजमहल की औपचारिक और सीमित जिंदगी के बीच इन सहेलियों के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी.
Udaipur Saheliyon Ki Bari4/6
उनको एक ऐसी जगह चाहिए, जहां वो खुलकर हंस-बोल सकें और वक्त बिता सकें. इसी को ध्यान में रखते हुए ये गार्डन बनाया गया था, जो धीरे-धीरे 'सहेलियों की बाड़ी' के नाम से मशहूर हुआ.
Udaipur Saheliyon Ki Bari5/6
इस बाड़ी की सबसे खास बात यह है कि यहां के फव्वारे आज भी बिना बिजली के चलते हैं. इनके पानी का बहाव इस तरह से बनाया गया है कि फव्वारों के बीच खड़े होकर आप हल्की बारिश हो रही मजा ले सकते हैं.
Udaipur Saheliyon Ki Bari6/6
गार्डन में संगमरमर के हाथी, कमल तालाब, हरियाली से घिरे रास्ते और शांत वातावरण है. कहा जाता है कि रानी और उनकी सहेलियां यहां संगीत, नृत्य और हंसी-ठिठोली के बीच अपना दिन बिताती थीं. वर्तमान में हेलियों की बाड़ी एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ इतिहास और भावनाओं का संगम बन चुका है.
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