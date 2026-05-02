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गार्डन में संगमरमर के हाथी, कमल तालाब, हरियाली से घिरे रास्ते और शांत वातावरण है. कहा जाता है कि रानी और उनकी सहेलियां यहां संगीत, नृत्य और हंसी-ठिठोली के बीच अपना दिन बिताती थीं. वर्तमान में हेलियों की बाड़ी एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ इतिहास और भावनाओं का संगम बन चुका है.