देश ही नहीं विदेश में भी चमक रही उदयपुर की चांदी, ऑन डिमांड लेक सिटी में बन रहे सिल्वर के सोफे

Udaipur Silver Handicrafts Furniture: उदयपुर, जिसे 'लेक सिटी' और 'राजस्थान का रोमांस' कहा जाता है, न केवल अपनी झीलों, महलों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की चांदी जड़ी कारीगरी और हैंडीक्राफ्ट भी विश्व स्तर पर अपनी अनोखी पहचान रखते हैं. यहां तैयार होने वाला चांदी का फर्नीचर और अन्य सजावटी वस्तुएं सागवान की मजबूत लकड़ी पर शुद्ध चांदी की महीन नक्काशी से सजी होती हैं, जो इन्हें शाही ठाठ और भव्यता प्रदान करती हैं. आज के दौर में जब चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, तब भी उदयपुर के कारीगर इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं और इसकी मांग कभी कम नहीं हुई.
 

Published: Jan 22, 2026, 02:00 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 02:00 PM IST
उदयपुर के कारीगर मुख्य रूप से सागवान (टीक) की लकड़ी का उपयोग करते हैं, जो मजबूती और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है. इस लकड़ी पर शुद्ध चांदी (925 स्टर्लिंग सिल्वर) की परत चढ़ाई जाती है और फिर हाथ से बारीक नक्काशी की जाती है. इनमें पारंपरिक राजस्थानी मोटिफ्स जैसे फूल-पत्तियां, जाली डिजाइन, मोर, हाथी, घोड़े, शाही प्रतीक और ज्यामितीय पैटर्न शामिल होते हैं. तैयार होने वाले प्रमुख फर्नीचर आइटम्स में शामिल हैं: