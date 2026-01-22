Udaipur Silver Handicrafts Furniture: उदयपुर, जिसे 'लेक सिटी' और 'राजस्थान का रोमांस' कहा जाता है, न केवल अपनी झीलों, महलों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की चांदी जड़ी कारीगरी और हैंडीक्राफ्ट भी विश्व स्तर पर अपनी अनोखी पहचान रखते हैं. यहां तैयार होने वाला चांदी का फर्नीचर और अन्य सजावटी वस्तुएं सागवान की मजबूत लकड़ी पर शुद्ध चांदी की महीन नक्काशी से सजी होती हैं, जो इन्हें शाही ठाठ और भव्यता प्रदान करती हैं. आज के दौर में जब चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, तब भी उदयपुर के कारीगर इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं और इसकी मांग कभी कम नहीं हुई.

