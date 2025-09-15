राजस्थान में यहां एक महीने में आ गये डेढ़ लाख सैलानी,पर्यटन में रिकॉर्ड तोड़ हुई बढ़ोतरी

उदयपुर को झीलों और महलों की नगरी कहा जाता है, जो एक बार फिर पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गई है. इसने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल थ्रिलोफिलिया (Thrillophilia) की सितंबर महीने की टॉप 30 ट्रैवल डेस्टिनेशन की सूची में देश में पांचवां स्थान हासिल किया है.