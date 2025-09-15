Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां एक महीने में आ गये डेढ़ लाख सैलानी,पर्यटन में रिकॉर्ड तोड़ हुई बढ़ोतरी

Udaipur Destination: थ्रिलोफिलिया की सूची में उदयपुर देश का पांचवां सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है. सितंबर के सुहाने मौसम में यहां के महल, झीलें और शांत माहौल पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 15, 2025, 01:22 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 01:26 PM IST
उदयपुर

उदयपुर को झीलों और महलों की नगरी कहा जाता है, जो एक बार फिर पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गई है. इसने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल थ्रिलोफिलिया (Thrillophilia) की सितंबर महीने की टॉप 30 ट्रैवल डेस्टिनेशन की सूची में देश में पांचवां स्थान हासिल किया है.
उदयपुर

इस सूची में उदयपुर ने अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण से जयपुर जैसे बड़े शहर को भी पीछे छोड़ दिया है, वहीं इस सूची में जयपुर 20वें स्थान पर है.