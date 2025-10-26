उदयपुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? पिछोला झील की सूर्यास्त बोटिंग मिस की तो अधूरी रहेगी यात्रा!

उदयपुर में बोटिंग का सबसे बड़ा आकर्षण पिछोला झील है. यह न केवल शहर की सबसे प्रसिद्ध झील है, बल्कि यहां से पर्यटक विश्व प्रसिद्ध जग मंदिर और लेक पैलेस जैसे भव्य स्थानों के शानदार नज़ारे देख सकते हैं. फतेहसागर झील भी बोटिंग के लिए एक लोकप्रिय केंद्र है, जो शहर की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है.