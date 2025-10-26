उदयपुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? पिछोला झील की सूर्यास्त बोटिंग मिस की तो अधूरी रहेगी यात्रा!
Rajasthan tourism: उदयपुर में पिछोला झील पर सूर्यास्त क्रूज बोटिंग का मुख्य आकर्षण है, जहां से जग मंदिर के भव्य नज़ारे दिखते हैं. अक्टूबर से मार्च बोटिंग के लिए सर्वोत्तम है. पिछोला झील पर टिकट की कीमत ₹400 से ₹600 तक है.
Published: Oct 26, 2025, 02:07 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 02:07 PM IST
Udaipur boating
'झीलों की नगरी' के नाम से मशहूर उदयपुर में बोटिंग का अनुभव किसी भी पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय पल होता है. यहां की ऐतिहासिक और मनमोहक झीलें, जैसे पिछोला, फतेहसागर, जयसमंद और उदयसागर, पर्यटकों को शांत और अद्भुत नज़ारे पेश करती हैं.
Udaipur boating
उदयपुर में बोटिंग का सबसे बड़ा आकर्षण पिछोला झील है. यह न केवल शहर की सबसे प्रसिद्ध झील है, बल्कि यहां से पर्यटक विश्व प्रसिद्ध जग मंदिर और लेक पैलेस जैसे भव्य स्थानों के शानदार नज़ारे देख सकते हैं. फतेहसागर झील भी बोटिंग के लिए एक लोकप्रिय केंद्र है, जो शहर की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है.