उदयपुर में होगा अपने घर का सपना पूरा, आवेदन के लिए सिर्फ इतने दिन हैं बाकी

Uda Housing Scheme: उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजना के तहत ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी आखिरी तारीख आने वाली हैं. ऐसे में आप जल्द ही आवेदन करें. 

Published: Oct 24, 2025, 03:36 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 03:36 PM IST
आम लोगों का सबसे बड़ा सपना अपने घर का होता है, जिसको पूरा करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजना के तहत ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसकी आखिरी तारीख 7 नवंबर है.
इसके तहत तीन प्रमुख योजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे. इनमें साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए में 550 भूखंड, कलड़वास उद्यम विहार में 311 भूखंड और नोहरा नान्देश्वर एनक्लेव में 248 भूखंड के साथ कुल 1109 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी निकाली जाएगी.