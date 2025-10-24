उदयपुर में होगा अपने घर का सपना पूरा, आवेदन के लिए सिर्फ इतने दिन हैं बाकी

2/5

इसके तहत तीन प्रमुख योजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे. इनमें साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए में 550 भूखंड, कलड़वास उद्यम विहार में 311 भूखंड और नोहरा नान्देश्वर एनक्लेव में 248 भूखंड के साथ कुल 1109 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी निकाली जाएगी.