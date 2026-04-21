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उदयपुर की धरती बनी आग का गोला! लू के थपेड़ों से झुलसे लोग

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 21, 2026, 03:50 PM|Updated: Apr 21, 2026, 03:50 PM

Udaipur Weather: राजस्थान में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है. जैसलमेर से लेकर उदयपुर पारा 40°C से 45°C के बीच पहुंच गया है. दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है. लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. 
 

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राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है. वहीं, उदयपुर जिले में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है. हीटवेव को लेकर जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड़ पर गए.
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संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल में भी इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है. लू और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त बेड, दवाइयों का स्टॉक, ORS, ठंडे पानी और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को तुरंत राहत मिल सकें.
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वहीं, चिकित्सको का कहना है कि हिट वेव के लिए लोग जागरूक रहे.दोपहर के समय बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को अपने घरों में ही रहना चाहिए. घर से बाहर निकलने के समय सिर ढंका हो और तरल पदार्थों का सेवन करें.
Udaipur Weather4/7
वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के मध्य रिकॉर्ड हो रहे हैं जो कि सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर हैं.
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मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री दर्ज होने व उत्तरी राजस्थान में 23-25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीट वेव की संभावना है.
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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में 22-23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं (20 से 30 Kmph) चलने की संभावना है.
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