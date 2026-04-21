/उदयपुर की धरती बनी आग का गोला! लू के थपेड़ों से झुलसे लोग

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संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल में भी इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है. लू और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त बेड, दवाइयों का स्टॉक, ORS, ठंडे पानी और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को तुरंत राहत मिल सकें.