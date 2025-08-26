Zee Rajasthan
mobile app

Udaipur Weather Update: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा उदयपुर, बस कुछ देर में भयंकर रूप दिखाने वाला है मानसून, IMD ने एकदम से जारी किया अलर्ट

Udaipur Weather Update: उदयपुर में मानसून का तांडव!  IMD ने जारी किया अलर्ट, कुछ ही देर में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी. जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका. प्रशासन और लोग रहें सतर्क! 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 26, 2025, 10:02 IST | Updated: Aug 26, 2025, 10:02 IST
1/7

Udaipur Weather Update

Udaipur Weather Update1/7
उदयपुर में मानसून एक बार फिर ताबड़तोड़ बारिश के साथ अपना भयंकर रूप दिखाने को तैयार है. मौसम विभाग (IMD) ने अचानक अलर्ट जारी करते हुए शहर में कुछ ही देर में भारी बारिश की चेतावनी दी है.
2/7

Udaipur Weather Update

Udaipur Weather Update2/7
उदयपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उदयपुर के कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है.उदयपुर में मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं.