Udaipur Weather Update: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा उदयपुर, बस कुछ देर में भयंकर रूप दिखाने वाला है मानसून, IMD ने एकदम से जारी किया अलर्ट

Published: Aug 26, 2025, 10:02 IST | Updated: Aug 26, 2025, 10:02 IST
Udaipur Weather Update
उदयपुर में मानसून एक बार फिर ताबड़तोड़ बारिश के साथ अपना भयंकर रूप दिखाने को तैयार है. मौसम विभाग (IMD) ने अचानक अलर्ट जारी करते हुए शहर में कुछ ही देर में भारी बारिश की चेतावनी दी है.
उदयपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उदयपुर के कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है.उदयपुर में मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं.