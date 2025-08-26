Udaipur Weather Update: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा उदयपुर, बस कुछ देर में भयंकर रूप दिखाने वाला है मानसून, IMD ने एकदम से जारी किया अलर्ट

2/7

उदयपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उदयपुर के कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है.उदयपुर में मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं.