उदयपुर में 24 घंटे जमकर बरसेंगे बदरा, विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट किया जारी

Udaipur Weather Update: उदयपुर में 6 सितंबर 2025 को दिनभर रुक-रुककर बारिश होगी, अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 23°C तक रहेगा. हवा में नमी 90% से अधिक रहने की संभावना है. IMD ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Sep 06, 2025, 01:33 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 01:33 PM IST
Udaipur Weather Update

उदयपुर में शनिवार, 6 सितंबर का दिन बारिश और बादलों के नाम रहेगा. सुबह से ही आसमान में काले बादलों की मोटी परत छाई रही और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. शहर के कई हिस्सों में लगातार बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया है.
तापमान

मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में आज अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा. उमस के कारण नमी का स्तर 90 प्रतिशत से ज्यादा रहा, जिससे मौसम भले ही ठंडा रहा लेकिन हवा भारी महसूस होगी.