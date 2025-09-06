उदयपुर में 24 घंटे जमकर बरसेंगे बदरा, विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट किया जारी

1/7

उदयपुर में शनिवार, 6 सितंबर का दिन बारिश और बादलों के नाम रहेगा. सुबह से ही आसमान में काले बादलों की मोटी परत छाई रही और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. शहर के कई हिस्सों में लगातार बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया है.