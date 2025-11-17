Zee Rajasthan
राजस्थान में इस समाज की बड़ी पहल, तीसरी संतान होने पर मिलेगी 31000 की एफडी

Rajasthan Sindhi Samaj: राजस्थान में सिंधी समाज में तीसरी संतान पर 31 हजार की एफडी योजना की शुरुआत की गई. समाज की जनसंख्या संतुलन और वंश परंपरा को सुरक्षित करने के लिए झूलेलाल भवन में पंचायत ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया.

सिंधी समाज में परिवारों की संख्या अब एक या दो बच्चों तक सीमित हो गई है. इस वजह से कई परिवारों में वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ रही और कुछ रिश्ते भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए समाज ने एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है.
शनिवार शाम को शक्ति नगर स्थित झूलेलाल भवन में श्री झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत की बैठक आयोजित की गई. बैठक का नेतृत्व जैकब आबाद पंचायत अध्यक्ष हरीश राजानी ने किया. उन्होंने कहा कि समाज की जनसंख्या संतुलन और पीढ़ियों के संरक्षण पर अब गंभीरता से विचार करना जरूरी हो गया है.