राजस्थान में इस समाज की बड़ी पहल, तीसरी संतान होने पर मिलेगी 31000 की एफडी

सिंधी समाज में परिवारों की संख्या अब एक या दो बच्चों तक सीमित हो गई है. इस वजह से कई परिवारों में वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ रही और कुछ रिश्ते भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए समाज ने एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है.