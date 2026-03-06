Zee Rajasthan
mobile app

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम

UPSC 2025 Result: सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में टॉप किया. यहां पढ़े राजस्थान और कई धुरंधरों की कहानी. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 06, 2026, 05:42 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 05:42 PM IST
1/8

Bikaner Namita Soni

Bikaner Namita Soni1/8
UPSC परीक्षा में बीकानेर की नमिता सोनी ने 547वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है. नमिता का चयन तीसरे प्रयास में हुआ है. इससे पहले भी वह दो बार लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थीं . नमिता ने वर्ष 2020 से 2022 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी की लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी शुरू की. इस दौरान उन्हें भाजपा नेता रवि मेघवाल के अनुभवों का भी लाभ मिला. सांसद सेवा केंद्र में नमिता को मार्गदर्शन दिया गया रवि मेघवाल स्वयं RAS पद पर रह चुके हैं, ऐसे में उनके अनुभवों से भी नमिता को काफी फायदा मिला. नमिता के पिता दामोदर सोनी ज्वैलर का काम करते हैं, जबकि उनकी माता मंजू सोनी नोखा में महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग में सीडीपीओ पद पर कार्यरत हैं.
2/8

UPSC 2025 Result

UPSC 2025 Result2/8
सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान के रहने वाले कई उम्मीदवारों ने परचम लहराया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है.