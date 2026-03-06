ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम

UPSC परीक्षा में बीकानेर की नमिता सोनी ने 547वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है. नमिता का चयन तीसरे प्रयास में हुआ है. इससे पहले भी वह दो बार लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थीं . नमिता ने वर्ष 2020 से 2022 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी की लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी शुरू की. इस दौरान उन्हें भाजपा नेता रवि मेघवाल के अनुभवों का भी लाभ मिला. सांसद सेवा केंद्र में नमिता को मार्गदर्शन दिया गया रवि मेघवाल स्वयं RAS पद पर रह चुके हैं, ऐसे में उनके अनुभवों से भी नमिता को काफी फायदा मिला. नमिता के पिता दामोदर सोनी ज्वैलर का काम करते हैं, जबकि उनकी माता मंजू सोनी नोखा में महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग में सीडीपीओ पद पर कार्यरत हैं.