क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!
Rajasthan Trending: क्या आप जानते हैं कि सैलून में कटवाए गए बाल भी बेचे जाते हैं? जी हां, भारत में बालों का कारोबार करोड़ों रुपये का है. इतना ही नहीं, मंदिरों में चढ़ाए गए दान के बाल भी बाजार में बेचे जाते हैं.
Published: Sep 08, 2025, 07:39 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 07:39 PM IST
1/7
किसी भी चीज से कर सकते हैं बिजनस
1/7
बिजनस करने वाला इंसान किसी भी चीज से बिजनस खड़ा कर सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बाल कटवाकर घर लौटते हैं, उनकी भी लाखों की कीमत होती है? जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह लोग बाल बेचकर महीने के लाखों रुपये कमा रहे हैं.
2/7
बालों का कारोबार
2/7
शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जो तेज़ी से बढ़ते हैं. इसमें नाखून और बाल सबसे प्रमुख हैं. हर व्यक्ति नियमित रूप से बाल कटवाता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई शख्स इन्हीं बालों को बेचकर अच्छी-खासी कमाई कर सकता है और इनकी असल कीमत क्या होती है? आज हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं.