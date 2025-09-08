क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!

शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जो तेज़ी से बढ़ते हैं. इसमें नाखून और बाल सबसे प्रमुख हैं. हर व्यक्ति नियमित रूप से बाल कटवाता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई शख्स इन्हीं बालों को बेचकर अच्छी-खासी कमाई कर सकता है और इनकी असल कीमत क्या होती है? आज हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं.