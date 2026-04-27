/बीकानेर के चॉकलेट बर्फी के आगे फेल है उत्तराखंड की 'बाल मिठाई', खाते ही मुंह में घोल दे प्यार की मिठास!

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बेशक, अल्मोड़ा की बाल मिठाई का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन अगर हम स्वाद की बारीकियों, टेक्सचर और ग्लोबल अपील की बात करें, तो बीकानेर की चॉकलेट बर्फी निश्चित रूप से उसे कड़ी टक्कर देती है. अगर आप एक ऐसे जायके की तलाश में हैं, जो पारंपरिक भी हो और आधुनिक भी हो, तो बीकानेर की ये 'चॉकलेटी मिठास' आपको कतई निराश नहीं करेगी. यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में बीकानेर का यह नवाचार 'पहाड़ी चॉकलेट' के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है.