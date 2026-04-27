Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /बीकानेर के चॉकलेट बर्फी के आगे फेल है उत्तराखंड की 'बाल मिठाई', खाते ही मुंह में घोल दे प्यार की मिठास!

बीकानेर के चॉकलेट बर्फी के आगे फेल है उत्तराखंड की 'बाल मिठाई', खाते ही मुंह में घोल दे प्यार की मिठास!

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 27, 2026, 09:16 PM|Updated: Apr 27, 2026, 09:16 PM

Bikaner Chocolate Barfi: भारत के हर राज्य की अपनी एक मिठास है, अपनी एक पहचान है. देवभूमि उत्तराखंड के पास अल्मोड़ा की मशहूर 'बाल मिठाई' है. तो वहीं बीकानेर की 'चॉकलेट बर्फी' है, जो स्वाद के मामले में अल्मोड़ा की बाल मिठाई को मात देती है.

Almora Bal Mithai1/8
भारत के हर राज्य की अपनी एक मिठास है, अपनी एक पहचान है. अगर देवभूमि उत्तराखंड के पास अल्मोड़ा की मशहूर 'बाल मिठाई' है, जिसे दुनिया 'पहाड़ों की चॉकलेट' कहती है, तो मरुधरा के बीकानेर के पास भी इसका सटीक जवाब मौजूद है.
Bikaner Chocolate Barfi2/8
आज खाद्य प्रेमियों और जायके के शौकीनों के बीच यह बहस छिड़ गई है कि क्या बीकानेर की 'चॉकलेट बर्फी' स्वाद और लोकप्रियता के मामले में अल्मोड़ा की बाल मिठाई को मात देने का दम रखती है.
Almora Bal Mithai3/8
अल्मोड़ा की बाल मिठाई एक पारंपरिक विरासत है. इसमें कोई दो राय नहीं कि बाल मिठाई का अपना एक अलग मुकाम है. भुने हुए खोये और ऊपर से लिपटी सफेद चीनी की गोलियां इसे एक अनूठा टेक्सचर देती हैं. इसका स्वाद कैरेमल जैसा होता है और इसे पहाड़ों में एक स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब बात 'परफेक्शन' और 'नवाचार' की आती है, तो बीकानेर का पलड़ा भारी नजर आने लगता है.
Bikaner Chocolate Barfi4/8
बीकानेर की चॉकलेट बर्फी कला और आधुनिकता का संगम है. बीकानेर, जिसे दुनिया भर में 'स्वाद की राजधानी' माना जाता है, यहां की "चॉकलेट बर्फी" महज एक मिठाई नहीं, बल्कि हलवाइयों की पीढ़ियों का अनुभव है. बीकानेर के कारीगरों ने पारंपरिक मावे में कोको के मिश्रण को इस कदर घोला है कि यह मुंह में जाते ही घुल जाती है.
Bikaner Chocolate Barfi5/8
अल्मोड़ा की बाल मिठाई जहां थोड़ी सख्त और चबाने वाली होती है. वहीं बीकानेर की चॉकलेट बर्फी अपनी कोमलता और 'मिल्की' टेक्सचर के लिए जानी जाती है. शुद्ध देसी घी की खुशबू और उच्च गुणवत्ता वाले कोको पाउडर का मेल इसे एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्वाद देता है, जो आज की युवा पीढ़ी और विदेशी सैलानियों को बाल मिठाई से कहीं ज्यादा आकर्षित करता है.
Bikaner Chocolate Barfi6/8
सबसे बड़ी बात 'वैरायटी' की है. बीकानेर में चॉकलेट बर्फी केवल एक तरह की नहीं मिलती. यहां इसमें नट्स, डार्क चॉकलेट और शुगर-फ्री जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. साथ ही बीकानेर की पैकेजिंग और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक इसे ग्लोबल मार्केट में बाल मिठाई से एक कदम आगे खड़ा करती है.
Bikaner Chocolate Barfi7/8
बीकानेर के हलवाई कहते हैं कि "हम मिठाई नहीं, यादें बनाते हैं." जहां बाल मिठाई का स्वाद एक सीमित दायरे तक सिमट कर रह गया है. वहीं बीकानेर की चॉकलेट बर्फी ने अपनी मिठास से सीमाओं को लांघ दिया है.
Bikaner Chocolate Barfi8/8
बेशक, अल्मोड़ा की बाल मिठाई का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन अगर हम स्वाद की बारीकियों, टेक्सचर और ग्लोबल अपील की बात करें, तो बीकानेर की चॉकलेट बर्फी निश्चित रूप से उसे कड़ी टक्कर देती है. अगर आप एक ऐसे जायके की तलाश में हैं, जो पारंपरिक भी हो और आधुनिक भी हो, तो बीकानेर की ये 'चॉकलेटी मिठास' आपको कतई निराश नहीं करेगी. यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में बीकानेर का यह नवाचार 'पहाड़ी चॉकलेट' के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
Tags:
rajasthani food
Rajasthan famous food

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

Dausa weather
2

रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Alwar news
3

रामगढ़ में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत प्रदर्शन, खून से लिखी गई 5800 पन्नों की मांग

Alwar news
4

जमीनी विवाद बना खूनी खेल! विरोध करने पर महिला और सास पर को बेरहमी से पीटा

dungarpur news
5

बजरी माफियाओं का कानून को खुली चुनौती! ओवरलोड ट्रैक्टर पर युवक का खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

rajasthani viral video