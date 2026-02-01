वैलेंटाइन पर बनाएं राजस्थान की इस जगह घूमने का प्लान, खूबसूरती ऐसी की वहीं बस जाएगा आपका दिल
Rajasthan Tourism: इस वैलेंटाइन झीलों की नगरी उदयपुर का दीदार करें. पिछोला झील के बीच स्थित लेक पैलेस अपनी वास्तुकला और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है. दिल्ली से 12-14 घंटे की ड्राइव कर आप इस 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' में शाही समय बिता सकते हैं.
Published: Feb 01, 2026, 03:15 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 03:15 PM IST
Valentine Trip Rajasthan: lake Palace
अगर आप इस वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) को यादगार बनाना चाहते हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां इतिहास, विलासिता और रोमांस का अनूठा संगम हो, तो राजस्थान की 'झीलों की नगरी' उदयपुर से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. अरावली की पहाड़ियों से घिरे इस शहर को दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के कारण 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' के नाम से जाना जाता है.
उदयपुर का सबसे बड़ा आकर्षण है लेक पैलेस (जग निवास). पिछोला झील के नीले पानी के ठीक बीच में स्थित यह महल ऐसा प्रतीत होता है मानो संगमरमर का कोई जहाज पानी पर तैर रहा हो.