वैलेंटाइन पर बनाएं राजस्थान की इस जगह घूमने का प्लान, खूबसूरती ऐसी की वहीं बस जाएगा आपका दिल

अगर आप इस वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) को यादगार बनाना चाहते हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां इतिहास, विलासिता और रोमांस का अनूठा संगम हो, तो राजस्थान की 'झीलों की नगरी' उदयपुर से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. अरावली की पहाड़ियों से घिरे इस शहर को दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के कारण 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' के नाम से जाना जाता है.