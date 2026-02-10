Valentine Day Special: माउंट आबू की वादियों में बिताएं रोमांटिक पल, पार्टनर करेगा खुद को सेलेब्रिटी जैसा महसूस, देखें ये Photos
Rajasthan Tourism: इस वैलेनटाइन डे पर माउंट आबू का शांत मौसम, नक्की लेक की बोटिंग और सनसेट पॉइंट का नज़ारा आपके सफर को यादगार बना देगा. 14 फरवरी को अपने पार्टनर को वक्त का सबसे कीमती तोहफा दें और इन हसीन वादियों में प्यार का जश्न मनाएं.
Published: Feb 10, 2026, 04:37 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 04:37 PM IST
प्यार का महीना फरवरी अपनी पूरी रंगत पर है और फिजाओं में वैलेनटाइन वीक की खुमारी छाई हुई है. अगर आप भी इस साल अपने पार्टनर के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां 'सेलेब्रिटी' जैसा रोमांटिक अनुभव मिले, तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू आपकी पहली पसंद होना चाहिए.
अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा यह हिल स्टेशन इन दिनों प्यार के पंछियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. आइए जानते हैं इस खूबसूरत जगह के बारे में-