Valentine Day Special: माउंट आबू की वादियों में बिताएं रोमांटिक पल, पार्टनर करेगा खुद को सेलेब्रिटी जैसा महसूस, देखें ये Photos

प्यार का महीना फरवरी अपनी पूरी रंगत पर है और फिजाओं में वैलेनटाइन वीक की खुमारी छाई हुई है. अगर आप भी इस साल अपने पार्टनर के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां 'सेलेब्रिटी' जैसा रोमांटिक अनुभव मिले, तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू आपकी पहली पसंद होना चाहिए.