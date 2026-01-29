Zee Rajasthan
Valentine Week 2026: कम बजट में शाही रोमांस! राजस्थान के ये 5 स्पॉट बनाएंगे आपके ट्रिप को यादगार

Rajasthan Tourism: इस वेलेंटाइन भारी खर्च की चिंता छोड़ें. राजस्थान के पुष्कर, माउंट आबू और आमेर जैसे स्थान कम बजट में भी आपको 'रॉयल फील' देते हैं. ऐतिहासिक किलों और प्राकृतिक झीलों के बीच पार्टनर के साथ बिताएं यादगार पल.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 29, 2026, 02:52 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 02:52 PM IST
वेलेंटाइन वीक (7-14 फरवरी) आते ही कपल्स के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है-रोमांटिक प्लान बनाएं या बजट बचाएं? अक्सर लोग यह सोचकर कदम पीछे खींच लेते हैं कि प्यार भरे सफर का मतलब भारी खर्च है. लेकिन, राजस्थान की धरती गवाह है कि यहां की फिजाओं में रोमांस और इतिहास कुछ इस तरह घुले हैं कि आप कम बजट में भी एक 'रॉयल' अनुभव पा सकते हैं.
अगर आप भी इस वेलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ यादगार लम्हें बिताना चाहते हैं, तो राजस्थान के ये 5 डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं-