Valentine Week 2026: कम बजट में शाही रोमांस! राजस्थान के ये 5 स्पॉट बनाएंगे आपके ट्रिप को यादगार

वेलेंटाइन वीक (7-14 फरवरी) आते ही कपल्स के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है-रोमांटिक प्लान बनाएं या बजट बचाएं? अक्सर लोग यह सोचकर कदम पीछे खींच लेते हैं कि प्यार भरे सफर का मतलब भारी खर्च है. लेकिन, राजस्थान की धरती गवाह है कि यहां की फिजाओं में रोमांस और इतिहास कुछ इस तरह घुले हैं कि आप कम बजट में भी एक 'रॉयल' अनुभव पा सकते हैं.