भारत की आत्मा का स्वर है 'वंदे मातरम्', केवल शब्दों का संग्रह नहीं: 150वीं वर्षगाठ पर बोले CM भजनलाल शर्मा

Jaipur Vande Matram: जयपुर, 7 नवंबर 2025: राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया.

Jaipur Vande Matram

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. समारोह में हजारों लोगों ने राष्ट्रगीत गाकर देशभक्ति की भावना को महसूस किया, जो स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा कर गया.
Jaipur Vande Matram

एसएमएस स्टेडियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, राष्ट्रगीत का सामूहिक गान और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां प्रस्तुत की गईं.