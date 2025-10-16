Zee Rajasthan
वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें

RAS Exam Result 2023:  राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुशल चौधरी को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. देखें तस्वीरें. 

Published: Oct 16, 2025, 05:49 PM IST
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अजमेर जिले के ग्राम पंचायत कड़ैल निवासी कुशल चौधरी को गुरुवार को राजकीय आवास पर आमंत्रित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
देवनानी ने कुशल चौधरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर, शाल ओढ़ाकर, साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया. देवनानी ने कुशल को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.