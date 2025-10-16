वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें

Published: Oct 16, 2025, 05:49 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 05:49 PM IST
1/7
RAS Exam Result 2023
1/7
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अजमेर जिले के ग्राम पंचायत कड़ैल निवासी कुशल चौधरी को गुरुवार को राजकीय आवास पर आमंत्रित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
2/7
RAS Exam Result 2023
2/7
देवनानी ने कुशल चौधरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर, शाल ओढ़ाकर, साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया. देवनानी ने कुशल को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.