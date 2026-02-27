साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पॉपुलर कपल में से एक, एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बीते दिन शादी के बंधन में बंध गए. दोनों की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब कपल उदयपुर से नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रवाना हो चुका है.