शादी के बाद पहली बार नजर आई विजय और रश्मिका की जोड़ी, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
Rashmika Vijay After Marriage: साउथ फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधे. शादी के बाद दोनों उदयपुर एयरपोर्ट पर हाथ में हाथ डाले स्पॉट हुए. रश्मिका लाल अनारकली में दुल्हन लगीं, विजय हैंडसम ब्लू कुर्ता में नजर आए.
Published:Feb 27, 2026, 03:39 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 03:39 PM IST
Rashmika Vijay After Marriage
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पॉपुलर कपल में से एक, एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बीते दिन शादी के बंधन में बंध गए. दोनों की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब कपल उदयपुर से नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रवाना हो चुका है.
शादी के बाद विजय और रश्मिका पहली बार साथ में उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान फैंस और मीडिया के लिए यह एक खास मौका था. दोनों हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पहुंचे और बेहद खुश नजर आए.