PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश
Rajasthan News: भजनलाल सरकार के दो वर्ष पर प्रदेशभर में 'रन फॉर विकसित राजस्थान' आयोजित हुआ. जयपुर में मुख्यमंत्री ने युवाओं संग दौड़कर विकास और रोजगार का संदेश दिया. डूंगरपुर व टोंक में भी जन-भागीदारी से विकसित प्रदेश का संकल्प दोहराया गया.
Published: Dec 21, 2025, 11:45 AM IST | Updated: Dec 21, 2025, 11:49 AM IST
राजस्थान में भजनलाल सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 'रन फॉर विकसित राजस्थान' (रविराज) का भव्य आयोजन किया गया. गुलाबी सर्दी की सुबह, जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह बिखरी भी नहीं थीं, तब प्रदेश के युवाओं, अधिकारियों और आमजन के जोश ने सड़कों पर विकास की नई इबारत लिख दी.
राजधानी जयपुर में इस दौड़ का आगाज अमर जवान ज्योति से हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया, बल्कि खुद भी युवाओं और बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ते नजर आए.