PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश

राजस्थान में भजनलाल सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 'रन फॉर विकसित राजस्थान' (रविराज) का भव्य आयोजन किया गया. गुलाबी सर्दी की सुबह, जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह बिखरी भी नहीं थीं, तब प्रदेश के युवाओं, अधिकारियों और आमजन के जोश ने सड़कों पर विकास की नई इबारत लिख दी.