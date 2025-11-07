जयपुर में आवारा कुत्ते के साथ बेरहमी से दरिंदगी, चारों पैर बांधकर हाईवोल्टेज ट्रांसफर फेंका, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल

जयसिंहपुरा इलाके में बुधवार रात करीब 9 बजे यह दिल दहला देने वाली घटना घटी. स्थानीय निवासियों के अनुसार, आरोपी युवक (जिसकी पहचान अभी गुप्त है) ने सड़क पर घूम रहे एक स्वस्थ श्वान को पकड़ा. उसके चारों पैरों को रस्सी से कसकर बांध दिया और पास के बिजली ट्रांसफार्मर पर पटक दिया. करंट लगते ही श्वान की चीखें क्षेत्र में गूंज उठीं, लेकिन कुछ ही सेकंडों में उसकी सांसें थम गईं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हंसता हुआ वहां से भागा. गवाहों ने बताया कि श्वान कोई आक्रामक नहीं था, बल्कि इलाके का एक सौम्य कुत्ता था, जो अक्सर भोजन के लिए भटकता था.