जयपुर में आवारा कुत्ते के साथ बेरहमी से दरिंदगी, चारों पैर बांधकर हाईवोल्टेज ट्रांसफर फेंका, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र के जयसिंहपुरा में एक ऐसी क्रूर घटना घटी, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया. एक निर्दयी युवक ने एक बेघर श्वान के पैर बांधकर उसे विद्युत ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया. 

Published: Nov 07, 2025, 12:03 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 12:03 PM IST
करंट की चपेट में आने से श्वान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी फरार है. यह घटना पशु क्रूरता के बढ़ते मामलों पर सवाल खड़े करती है, जहां निर्दोष जीवों पर अत्याचार आम हो चला है.
जयसिंहपुरा इलाके में बुधवार रात करीब 9 बजे यह दिल दहला देने वाली घटना घटी. स्थानीय निवासियों के अनुसार, आरोपी युवक (जिसकी पहचान अभी गुप्त है) ने सड़क पर घूम रहे एक स्वस्थ श्वान को पकड़ा. उसके चारों पैरों को रस्सी से कसकर बांध दिया और पास के बिजली ट्रांसफार्मर पर पटक दिया. करंट लगते ही श्वान की चीखें क्षेत्र में गूंज उठीं, लेकिन कुछ ही सेकंडों में उसकी सांसें थम गईं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हंसता हुआ वहां से भागा. गवाहों ने बताया कि श्वान कोई आक्रामक नहीं था, बल्कि इलाके का एक सौम्य कुत्ता था, जो अक्सर भोजन के लिए भटकता था.