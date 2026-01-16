Jaipur Literature Festival 2026: स्टूडेंट्स के लिए धमाकेदार ऑफर, सिर्फ 100 रुपये में 5 दिन का पास! जनरल एंट्री सिर्फ 200 में

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 15 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा. वेन्यू है – होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर. फेस्टिवल सुबह 9:00 बजे के आसपास शुरू होता है और शाम को म्यूजिक स्टेज के साथ समाप्त होता है. यहां 5 दिनों में सैकड़ों सत्र, बुक लॉन्च, संगीत प्रस्तुतियां, कविता पाठ और आर्ट इंस्टॉलेशन होंगे.