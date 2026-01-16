Zee Rajasthan
Jaipur Literature Festival 2026: स्टूडेंट्स के लिए धमाकेदार ऑफर, सिर्फ 100 रुपये में 5 दिन का पास! जनरल एंट्री सिर्फ 200 में

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) 2026 राजस्थान ही नहीं, पूरे देश से साहित्य प्रेमियों, छात्रों, लेखकों और विचारकों को आकर्षित कर रहा है.

Published: Jan 16, 2026, 12:37 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 12:37 PM IST
Jaipur Literature Festival 2026

लेकिन कई लोग इसकी एंट्री फीस, पास के प्रकार, वैधता और एक्सेस की जानकारी न होने के कारण परेशान रहते हैं. यहां हम आपको फेस्टिवल के टिकट सिस्टम, कीमतों, विशेष सुविधाओं और बुकिंग प्रक्रिया की पूरी डिटेल दे रहे हैं.
फेस्टिवल का समय और स्थान

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 15 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा. वेन्यू है – होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर. फेस्टिवल सुबह 9:00 बजे के आसपास शुरू होता है और शाम को म्यूजिक स्टेज के साथ समाप्त होता है. यहां 5 दिनों में सैकड़ों सत्र, बुक लॉन्च, संगीत प्रस्तुतियां, कविता पाठ और आर्ट इंस्टॉलेशन होंगे.