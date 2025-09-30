Zee Rajasthan
भयंकर बारिश से भीगने वाला है जयपुर, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Jaipur Weather Update, 30 September: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 3 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 30, 2025, 11:09 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 11:09 AM IST
Jaipur Weather Update

मानसून की विदाई के बाद भी मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए अगले 24 से 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Jaipur Weather Update

यह अलर्ट भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक के साथ तूफान और 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं की संभावना को लेकर है. विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पूर्वी हिस्सों में नमी बढ़ रही है, जिससे अचानक भारी बारिश की स्थिति बन रही है. जयपुर में अगले दो दिनों में 100-150 मिमी तक वर्षा दर्ज हो सकती है, जो बाढ़ और जलभराव का खतरा पैदा कर सकती है.