भयंकर बारिश से भीगने वाला है जयपुर, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

यह अलर्ट भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक के साथ तूफान और 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं की संभावना को लेकर है. विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पूर्वी हिस्सों में नमी बढ़ रही है, जिससे अचानक भारी बारिश की स्थिति बन रही है. जयपुर में अगले दो दिनों में 100-150 मिमी तक वर्षा दर्ज हो सकती है, जो बाढ़ और जलभराव का खतरा पैदा कर सकती है.