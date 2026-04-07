Jaipur Weather: काले बादलों ने जयपुर में शुरू किया बरसना, बारिश के साथ ओले गिरने का जारी है अलर्ट

Published:Apr 07, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 09:28 AM IST
1/8
Jaipur Weather Update
1/8
Photograph: AI Generated Images
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले कुछ घंटों में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, तेज मेघगर्जन के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. साथ ही कुछ स्थानों पर जबरदस्त ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है.
2/8
Jaipur Weather Update
2/8
Photograph: AI Generated Images
यह अलर्ट मौसम विभाग द्वारा मात्र एक घंटे पहले जारी किया गया है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.