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Jaipur Weather: काले बादलों ने जयपुर में शुरू किया बरसना, बारिश के साथ ओले गिरने का जारी है अलर्ट

Jaipur Weather Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौसम विभाग ने तेज आंधी, मेघगर्जन, बारिश और ओलावृष्टि का ताजा अलर्ट जारी किया है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 07, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 09:28 AM IST
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Photograph: AI Generated Images

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले कुछ घंटों में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, तेज मेघगर्जन के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. साथ ही कुछ स्थानों पर जबरदस्त ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है.
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Photograph: AI Generated Images

यह अलर्ट मौसम विभाग द्वारा मात्र एक घंटे पहले जारी किया गया है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.