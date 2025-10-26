देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त

Published: Oct 26, 2025, 08:15 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 08:15 PM IST
देशभर में विवाह की रौनक एक बार फिर लौटने वाली है. क्योंकि देवउठनी एकादशी से शादियों का शुभ समय शुरू हो रहा है. 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद से ही शादियों के सावे बंद हो गए थे, जिसके कारण लगभग चार महीने तक शहनाई नहीं बजी. अब 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से विवाह समारोह फिर से शुरू हो जाएंगे.
देवउठनी एकादशी का मुहूर्त 'अबूझ सावा' माना जाता है. इसलिए इस दिन सबसे ज्यादा शादियां होती हैं. अकेले इस दिन प्रदेश में करीब 30 हजार शादियां होने की उम्मीद है. 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं. इसके बाद 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास रहेगा, जिसमें कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं होगा.