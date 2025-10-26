देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त

1/7

देशभर में विवाह की रौनक एक बार फिर लौटने वाली है. क्योंकि देवउठनी एकादशी से शादियों का शुभ समय शुरू हो रहा है. 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद से ही शादियों के सावे बंद हो गए थे, जिसके कारण लगभग चार महीने तक शहनाई नहीं बजी. अब 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से विवाह समारोह फिर से शुरू हो जाएंगे.