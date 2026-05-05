/टोंक, जालोर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में BJP की जीत का जश्न कैसे बना खास? पढ़ें पूरी खबर

BJP victory celebration Rajasthan: राजस्थान के टोंक जिले में निवाई में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में देर रात बस स्टैंड पर भव्य जश्न मनाया गया. विधायक राम सहाय वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी.
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राजस्थान के टोंक जिले में निवाई में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में देर रात बस स्टैंड पर भव्य जश्न मनाया गया. विधायक राम सहाय वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी. इस मौके पर विधायक राम सहाय वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने पूर्ण समर्थन देते हुए भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाया है. पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चला आ रहा शासन समाप्त हुआ है और अब वहां नई दिशा में काम होगा.
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विधायक वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताते हुए कहा कि उसका जनाधार लगातार खत्म हो रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों पर देश की जनता ने मुहर लगाई है और यह जनविश्वास आगे भी बना रहेगा. भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नितिन जैन छाबड़ा ने कहा कि देशभर में जश्न का माहौल है और तीन राज्यों में मिली जीत भाजपा के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मजबूती से समर्थन दिया है और यह जीत उसी का परिणाम है.
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कार्यक्रम के दौरान बस स्टैंड पर “जय श्री राम” और “भारत माता की जय” के नारों से माहौल गूंज उठा. इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रमाकांत शर्मा, महामंत्री जय नारायण कुमावत, रामचरण पारीक, मोहित चंवरिया, एडवोकेट रमेश शर्मा, रामकेश मीणा, राजेश चौधरी, नरेश गुर्जर, वीरेंद्र सिंह राजावत, शंकर पडियार, जितेंद्र धारवाल, जोनी केशवानी, जीतू विजय, नितेश बरवाड़ा, लोकेश बैरवा, रामविलास बलाई, शंकर सैनी, ममता जाट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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वहीं टोंक के देवली में पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत के बाद देवली में जश्न का माहौल देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. देवली भाजपा शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज शर्मा ने इस जीत को सनातन की जीत बताया. इस दौरान भगवान गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक पंडित मुकेश गौतम के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया गया. साथ ही जय श्रीराम, भाजपा और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा.
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जलौर के रानीवाडा में बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर जश्न मनाया. रानीवाड़ा बीजेपी मुख्यालय पूर्व विधायक नारायणसिंह देवल सहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी की जयघोष लगाकर खुशी जताई. इसके अलावा जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया. इस मौके पर मुकेश कुमार खण्डेलवाल, रिड़मलसिंह डाभी, गोविन्द रावल, चेतन कुमार वैष्णव, वीर बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं नगर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया. पुराने बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में रिमझिम बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को जालमुड़ी और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.
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इस दौरान ढोल-नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता जमकर नाचे और आतिशबाजी कर उत्साह व्यक्त किया. कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शंभू लाल धाकड़, मंडल अध्यक्ष मदन गोपाल धाकड़, नगर महामंत्री राकेश गुर्जी और नगर अध्यक्ष विदुषी बिल्लू सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
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अलवर में पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है. अलवर में नंगली सर्किल पर सोमवार देर शाम वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर नारेबाजी की. इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा “भय हारा, भरोसा जीता है." संजय शर्मा ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है. उन्होंने कहा कि इन राज्यों में मिली सफलता यह दर्शाती है कि देशभर में भाजपा के प्रति जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है.
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वहीं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इसे गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारकर विकास की राह को चुना है. उन्होंने बताया कि देश के 65 प्रतिशत से अधिक भूभाग पर भाजपा का प्रभाव स्थापित होना जनसमर्थन का प्रतीक है. उन्होंने इस जीत में केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव तथा संगठन महामंत्री सुनील बंसल के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया.
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जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग ही अंदाज में खुशी मनाई. यहां सबने मिलकर झालमुड़ी खाई और एक-दूसरे को जीत की बधाई दी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और नेतृत्व की जीत है. उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार के साथ विकास को नई गति मिलेगी. इस दौरान सीएम ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई.