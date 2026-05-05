/टोंक, जालोर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में BJP की जीत का जश्न कैसे बना खास? पढ़ें पूरी खबर

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राजस्थान के टोंक जिले में निवाई में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में देर रात बस स्टैंड पर भव्य जश्न मनाया गया. विधायक राम सहाय वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी. इस मौके पर विधायक राम सहाय वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने पूर्ण समर्थन देते हुए भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाया है. पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चला आ रहा शासन समाप्त हुआ है और अब वहां नई दिशा में काम होगा.