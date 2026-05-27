/PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

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PM Kisan 23rd Installment विशेषज्ञों के अनुसार, 23वीं किस्त जून-जुलाई 2026 के आसपास जारी किए जाने की संभावना है, हालांकि अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. अगर आप चाहते हैं कि 23वीं किस्त आपके खाते में समय पर आए, तो 30 जून 2026 से पहले तीन जरूरी काम अवश्य पूरे कर लें.