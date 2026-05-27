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PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 27, 2026, 12:06 PM|Updated: May 27, 2026, 12:06 PM

When will PM Kisan 23rd Installment Come: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त कब आएगी, इसको लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है.

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केंद्र सरकार की इस लोकप्रिय योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को हर चार महीने में ₹2000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. अब तक 22 किस्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुकी हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, 23वीं किस्त जून-जुलाई 2026 के आसपास जारी किए जाने की संभावना है, हालांकि अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. अगर आप चाहते हैं कि 23वीं किस्त आपके खाते में समय पर आए, तो 30 जून 2026 से पहले तीन जरूरी काम अवश्य पूरे कर लें.
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पहला e-KYC पूरा करना, दूसरा भूमि सत्यापन (Land Verification) और तीसरा आधार से बैंक खाते को लिंक करना.
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ज्वॉइंट लैंड वाले किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है. यदि एक ही खतौनी में कई भाइयों का नाम है, तो सभी पात्र किसान अलग-अलग लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनके नाम पर अलग-अलग खेती योग्य हिस्सा दर्ज हो और उन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन किया हो.
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किसान अपनी किस्त का स्टेटस घर बैठे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं. साथ ही नये किसान Farmer ID भी ऑनलाइन बना सकते हैं.
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यदि किस्त नहीं आई हो या किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो किसान pmkisan-ict@gov.in (mailto:pmkisan-ict@gov.in) पर ईमेल या हेल्पलाइन नंबर 011-23381092 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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नोट: किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते e-KYC और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि किस्त अटके नहीं.
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