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राजस्थान के पंडित से जानिए किन राशियों के लिए शुभ रहेंगे चैत्र नवरात्रि, बनेंगे धन लाभ के योग

Chaitra Navratri 2026: राजस्थान के भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार ,  चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है, जिसका समापन 27 मार्च को होगा. ऐसे में जानिए हिंदू नव वर्ष  किन राशियों के लिए बेहद शुभ होगा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Published:Mar 18, 2026, 03:32 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 03:32 PM IST
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Chaitra Navratri 2026

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भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार कि हिंदू नव वर्ष चार राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इस साल में गुरु और मंगल के असर के चलते मेष, वृश्चिक, धनु और मीन वालों को शुभ समाचार मिलेंगे. इन राशियों को करियर के क्षेत्र में उन्नति मिलेगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे. साथ ही रोजगार के नए साधन खुल सकते हैं.
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वहीं, ग्रहों के अशुभ असर से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए. हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें. भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. 19 मार्च को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग में चैत्र नवरात्रि शुरु होगी.