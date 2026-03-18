राजस्थान के पंडित से जानिए किन राशियों के लिए शुभ रहेंगे चैत्र नवरात्रि, बनेंगे धन लाभ के योग

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार कि हिंदू नव वर्ष चार राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इस साल में गुरु और मंगल के असर के चलते मेष, वृश्चिक, धनु और मीन वालों को शुभ समाचार मिलेंगे. इन राशियों को करियर के क्षेत्र में उन्नति मिलेगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे. साथ ही रोजगार के नए साधन खुल सकते हैं.