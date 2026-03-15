कौन हैं IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी? जो बांसवाड़ा में संभालेंगी SP पद की जिम्मेदारी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी 2018 बैच की तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी गुरुवार यानी 19 मार्च को बांसवाड़ा जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी. ज्ञान, संवेदनशीलता और सेवा की भावना से भरी ज्येष्ठा का व्यक्तित्व एक सख्त पुलिस अधिकारी के साथ-साथ एक मार्गदर्शक और प्रेरक का भी है.