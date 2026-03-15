कौन हैं IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी? जो बांसवाड़ा में संभालेंगी SP पद की जिम्मेदारी
IPS Jyeshtha Maitrei: आज हम आपको तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी की सफलता की कहानी के बारे में बताने जा रहा हैं, जो 19 मार्च को बांसवाड़ा जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी.
Published:Mar 15, 2026, 04:08 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 04:08 PM IST
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IPS Jyeshtha Maitrei
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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी 2018 बैच की तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी गुरुवार यानी 19 मार्च को बांसवाड़ा जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी. ज्ञान, संवेदनशीलता और सेवा की भावना से भरी ज्येष्ठा का व्यक्तित्व एक सख्त पुलिस अधिकारी के साथ-साथ एक मार्गदर्शक और प्रेरक का भी है.
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ज्येष्ठा मैत्रेयी मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले की निवासी हैं. उनके पिता गिरीश चंद्र आर्य एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत है और मां मंजू शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में प्राचार्या के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहीं हैं.