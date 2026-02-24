Zee Rajasthan
कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

IPS Rahul Prakash: आईपीएस राहुल प्रकाश अब जयपुर रेंज के नए आईजी बन गए हैं. हाल ही में राजस्थान पुलिस में हुए बड़े तबादले में उन्हें स्पेशल पुलिस कमिश्नर (जयपुर) से पदोन्नत कर जयपुर रेंज आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

Published:Feb 24, 2026, 09:38 AM IST | Updated:Feb 24, 2026, 09:38 AM IST
IPS Rahul Prakash

यह तबादला 21 आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल का हिस्सा है, जिसमें जोधपुर पुलिस कमिश्नर और अन्य रेंज आईजी भी शामिल हैं. राहुल प्रकाश इससे पहले भी जयपुर रेंज में आईजी रह चुके हैं और विभिन्न पदों पर अपनी कुशलता साबित कर चुके हैं.
राहुल प्रकाश 2006 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 21 मार्च 1978 को बिहार के अरवल जिले में हुआ था.