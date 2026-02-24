कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

यह तबादला 21 आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल का हिस्सा है, जिसमें जोधपुर पुलिस कमिश्नर और अन्य रेंज आईजी भी शामिल हैं. राहुल प्रकाश इससे पहले भी जयपुर रेंज में आईजी रह चुके हैं और विभिन्न पदों पर अपनी कुशलता साबित कर चुके हैं.