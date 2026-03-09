कौन थे शकुन ग्रुप के MD वल्लभ माहेश्वरी? जिनकी सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, BMW के उड़े चीथड़े

जयपुर से दिल्ली की ओर अपनी BMW कार से जा रहे वल्लभ माहेश्वरी की कार अचानक अनियंत्रित हो गई। एक्सप्रेसवे पर कार ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए मीडियन में घुसकर पुलिया की दीवार से भीषण टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में वल्लभ माहेश्वरी और उनके चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।