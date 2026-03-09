कौन थे शकुन ग्रुप के MD वल्लभ माहेश्वरी? जिनकी सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, BMW के उड़े चीथड़े

Published:Mar 09, 2026, 09:51 AM IST | Updated:Mar 09, 2026, 09:51 AM IST
1/8
Shakun Group MD Vallabh Maheshwari
1/8
Vallabh Maheshwari Killed in Car Crash: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मीडिया और एडवरटाइजिंग क्षेत्र के प्रमुख कारोबारी वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई।
2/8
Shakun Group MD Vallabh Maheshwari
2/8
जयपुर से दिल्ली की ओर अपनी BMW कार से जा रहे वल्लभ माहेश्वरी की कार अचानक अनियंत्रित हो गई। एक्सप्रेसवे पर कार ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए मीडियन में घुसकर पुलिया की दीवार से भीषण टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में वल्लभ माहेश्वरी और उनके चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।