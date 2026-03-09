Zee Rajasthan
कौन थे शकुन ग्रुप के MD वल्लभ माहेश्वरी? जिनकी सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, BMW के उड़े चीथड़े

Shakun Group MD Vallabh Maheshwari: अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. 

Ansh Raj
Ansh Raj
Published:Mar 09, 2026, 09:51 AM IST | Updated:Mar 09, 2026, 09:51 AM IST
Shakun Group MD Vallabh Maheshwari

Vallabh Maheshwari Killed in Car Crash: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मीडिया और एडवरटाइजिंग क्षेत्र के प्रमुख कारोबारी वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई।
Shakun Group MD Vallabh Maheshwari

जयपुर से दिल्ली की ओर अपनी BMW कार से जा रहे वल्लभ माहेश्वरी की कार अचानक अनियंत्रित हो गई। एक्सप्रेसवे पर कार ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए मीडियन में घुसकर पुलिया की दीवार से भीषण टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में वल्लभ माहेश्वरी और उनके चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।