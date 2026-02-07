आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़
Mobile Phones Banned in Ranthambore Sariska: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाना और इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. बाघों की तस्वीरें, वीडियो, रील्स या सेल्फी लेना भी नहीं हो सकेगा.
Mobile Phones Banned in Ranthambore Sariska
रणथंभौर (Ranthambore) में अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाना या इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है. बाघों की तस्वीरें, वीडियो, रील्स बनाना या सेल्फी लेना भी नहीं हो सकेगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद राजस्थान वन विभाग ने लिया है.
आखिर क्यों लिया गया यह कदम?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने सफारी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि...