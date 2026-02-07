रणथंभौर (Ranthambore) में अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाना या इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है. बाघों की तस्वीरें, वीडियो, रील्स बनाना या सेल्फी लेना भी नहीं हो सकेगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद राजस्थान वन विभाग ने लिया है.