Zee Rajasthan
mobile app

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन

Winter Destination: राजस्थान वालों के लिए सर्दी में असली बर्फ का मजा लेना अब दूर की कौड़ी नहीं. अगर आप रात को जयपुर या आसपास से कार लेकर निकलते हैं, तो महज 9 घंटे की ड्राइव के बाद सुबह-सुबह आप उत्तराखंड की खूबसूरत बर्फीली वादियों में पहुंच जाएंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 19, 2025, 03:42 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 03:42 PM IST
1/8

Winter Destination

Winter Destination1/8
राजस्थान में सर्दी तो आ गई है – सुबह-शाम कोहरा, ठिठुरन और अलाव की गर्माहट. लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे असली बर्फ देखना, उसमें खेलना, पहाड़ों पर घूमना और फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, तो एक शानदार जगह है आपके लिए – उत्तराखंड का लण्ढौर.
2/8

Winter Destination

Winter Destination2/8
यह छोटा सा हिल स्टेशन मसूरी के बहुत करीब है, लेकिन वहां की भीड़भाड़ से दूर और बिल्कुल शांत. दिसंबर के आखिर या जनवरी में यहां अच्छी बर्फबारी होती है. बच्चे बर्फ देखकर खुशी से झूम उठते हैं. जयपुर से यहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं – कार से करीब 10 घंटे का सफर.