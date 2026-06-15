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जावर की खदानों में महिलाओं का दम, खनन क्षेत्र में लिख रहीं सफलता की नई कहानी

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 15, 2026, 12:35 PM|Updated: Jun 15, 2026, 12:35 PM

उदयपुर के निकट स्थित जावर खनन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिल रही है. कभी पुरुष प्रधान माने जाने वाले माइनिंग सेक्टर में अब महिलाएं न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, बल्कि नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी सफलतापूर्वक निभा रही हैं.

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आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ज़िंक सिटी उदयपुर के पास स्थित जावर, जहाँ माइनिंग यानी खनन के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक नई और बुलंद तस्वीर देखने को मिल रही है. कभी पुरुषों का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में अब महिलाएँ न सिर्फ कदम रख चुकी हैं, बल्कि लीडरशिप की भूमिका भी संभाल रही हैं. जावर अब एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर रहा है जो आधुनिक भी है और समावेशी भी. आइए देखते हैं इंटरनेशनल वीमेन इन माइनिंग डे पर , हिन्दुस्तान ज़िंक की जावर माइंस से हमारी यह खास रिपोर्ट.
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जावर माइंस में आज बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है. इस समय यहाँ कुल 94 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं. सबसे खास बात यह है कि इनमें से 76 महिलाएँ सीधे तौर पर ऑपरेशन्स यानी जमीनी कामकाज से जुड़ी हैं, जबकि 18 महिलाएँ सपोर्ट फंक्शन्स में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं. यह इस बात का सबूत है कि जावर के हर मुख्य विभाग में महिलाओं की पकड़ मजबूत हो रही है.
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इतना ही नहीं, रूढ़ियों को तोड़ते हुए करीब 35 महिलाएँ इस समय जमीन के नीचे, यानी अंडरग्राउंड ऑपरेशन्स में डटकर काम कर रही हैं. यह उन जगहों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है, जहाँ कभी उनका जाना भी नामुमकिन माना जाता था.
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दिन हो या रात, यहाँ की महिलाओं के हौसले कभी कम नहीं होते. मिल और कंट्रोल रूम जैसे बेहद संवेदनशील और जरूरी विभागों में 14 महिलाएँ नाइट शिफ्ट यानी रात में भी मुस्तैदी से तैनात रहती हैं. भविष्य के लिए लीडर्स तैयार करने के मकसद से यहाँ 'नींव' पहल की शुरुआत की गई है. इसके तहत 10 होनहार महिलाओं को चुनकर उन्हें लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में वे कंपनी की कमान संभाल सकें.
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सुरक्षा के मोर्चे पर भी यहाँ की महिलाएँ सबसे आगे हैं. जावर में 'ऑल-वूमेन अंडरग्राउंड माइन रेस्क्यू टीम' बनाई गई है. यह टीम आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और बचाव का ज़िम्मा संभालती है, जो उनकी बहादुरी को बयां करता है. साफ़ है कि जावर की ये महिलाएँ आज हर उस दीवार को गिरा रही हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी. यह सिर्फ एक कंपनी की तरक्की नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक गौरवशाली तस्वीर है. विश्व की सबसे बड़ी ज़िंक और सिल्वर उत्पादकों में से एक हिन्दुस्तान ज़िंक में माइनिंग और समेल्टिंग ऑपरेशन में 740 से अधिक महिला प्रोफेशनल कार्यरत है जो कि अंडरग्राउंड माइंस, डिजिटल कंट्रोल रूम, रिमोट ऑपरेशन, माइन रेस्क्यू टीम और स्मेल्टर में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं.
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कंपनी अपनी वर्कफोर्स में 26.4 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी के साथ मेटल और माइनिंग सेक्टर में बैंचमार्क स्थापित कर रहीं है. इंटरनेशनल वीमेन इन माइनिंग डे पर हम इन महिला इंजीनियर्स के जज्बे को सलाम करते है.
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