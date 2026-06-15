/जावर की खदानों में महिलाओं का दम, खनन क्षेत्र में लिख रहीं सफलता की नई कहानी

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Rajasthan News सुरक्षा के मोर्चे पर भी यहाँ की महिलाएँ सबसे आगे हैं. जावर में 'ऑल-वूमेन अंडरग्राउंड माइन रेस्क्यू टीम' बनाई गई है. यह टीम आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और बचाव का ज़िम्मा संभालती है, जो उनकी बहादुरी को बयां करता है. साफ़ है कि जावर की ये महिलाएँ आज हर उस दीवार को गिरा रही हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी. यह सिर्फ एक कंपनी की तरक्की नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक गौरवशाली तस्वीर है. विश्व की सबसे बड़ी ज़िंक और सिल्वर उत्पादकों में से एक हिन्दुस्तान ज़िंक में माइनिंग और समेल्टिंग ऑपरेशन में 740 से अधिक महिला प्रोफेशनल कार्यरत है जो कि अंडरग्राउंड माइंस, डिजिटल कंट्रोल रूम, रिमोट ऑपरेशन, माइन रेस्क्यू टीम और स्मेल्टर में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं.