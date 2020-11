राजस्थान: लंबी बीमारी के बाद मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन, PM मोदी ने जताया दुख

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार देर शाम निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, मेघवाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे. इसके बाद सोमवार देर शाम मेघवाल ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली.

वहीं, मेघवाल के निधन के बाद सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गजों ने दिवंगत नेता को यादकर शोक प्रकट किया. पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, 'राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के निधन से दुखी हूं. वह एक अनुभवी नेता थे, जो राजस्थान की सेवा करने के बारे में भावुक थे. दुख की इस घड़ी में, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना.'

Saddened by the demise of Rajasthan Cabinet Minister, Master Bhanwarlal Meghwal Ji. He was a veteran leader who was passionate about serving Rajasthan. In this hour of sadness, my condolences to his family and supporters: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2020