सचिन पायलट ने ऐसे दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की बधाई, वसुंधरा राजे ने कहा ये

Ashok Gehlot Birthday : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 मई 2023 को 72 वर्ष के हो गए, उन्हें तकरीबन 50 वर्ष सियासत में हो गए. इन 5 दशकों में उन्होंने सियासत के कई उतार चढ़ाव देखें, पांच बार सांसद पांच बार विधायक और तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने. केंद्र में भी अपनी भूमिका निभाई और तीन प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया. आज उनके जन्मदिन पर उन्हें देशभर के दिग्गज बधाई दे रहे हैं.

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ.

वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को उनके जन्मदिन पर अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ.

Wishing good health and happiness to Rajasthan Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji on his birthday.@ashokgehlot51

