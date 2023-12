Rajasthan- दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले सीएम भजनलाल, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज

Rajasthan politics: राजस्थान में सराकार बने हुए 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके है. 14 वें सीएम की कुर्सी पर बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मरूधरा का जिम्मेदारी सौपी है. इसके बाद से लगातार वह प्रदेश के विकास में अग्रसर है. इसी कड़ी में वह रविवार को दिल्ली भी पहुंचे है. जहां के बाद से कयास लगाए जा रहे है कि उनका यह दौरा कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकता है.

दिल्ली दौरे के दैरान सीएम भजनलाल ने पार्टी राष्ट्रअध्यक्ष जेपी नड्डा , रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की. इन मुलाकातों के दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दीया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद भैरवा भी उनके साथ मौजूद रहें. इन मुलाकातों के सिलसिलें ने राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की आस है.

Met with the Chief Minister of Rajasthan, Shri @BhajanlalBjp and the Deputy Chief Ministers, @KumariDiya ji and @DrPremBairwa ji in New Delhi today.

I am confident that this team will fulfill the aspirations of the courageous people of Rajasthan. pic.twitter.com/Ezl6LWLKAs

