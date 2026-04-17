/प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 10 साल के बच्चे की मौत, कई घायल

Pratapgarh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद उपखंड के कनाड क्षेत्र में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीणों के साथ गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. सेवना के पास यात्रियों से भरा एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 10 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित करीब 10 अन्य लोग घायल हुए हैं.

सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर क्षेत्र से गुरुवार रात करीब 9 बजे 30 से 40 लोग एक टेम्पो में सवार होकर कनाड गौतमेश्वर में आयोजित नोत कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग वापस रायपुर लौट रहे थे. रात करीब 2 बजे सेवना गांव के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ने से टेम्पो सड़क पर ही पलट गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और सालमगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत दलोट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया.

हादसे में कोटड़ा थाना पिपलौदा निवासी 10 वर्षीय सिकंदर पिता मुकेश डामोर गंभीर रूप से घायल हो गया था. सिकंदर अपने पिता के साथ नाना राव्या मईडा के यहां आयोजित कार्यक्रम में आया था. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बालक की मौत हो गई. हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने वाहन के अनियंत्रित होने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

अस्पताल के रिकॉर्ड और प्राप्त सूची के अनुसार हादसे में कालुराम (50), खुशी (5), ईश्वर (15), कानू (21), तारा (15), बादल (2), आदेश (6 माह), दिनेश (58), हीरालाल (30) और बहादुर (35) घायल हुए हैं. सालमगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

