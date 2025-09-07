प्रतापगढ़ में लगातार बारिश मचा रही हाहाकार, तेलियां की गली में 150 साल पुराना मकान ढहा

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश हादसों का सबब बन रही है. कहीं लोग बहाव में फंस रहे हैं तो कहीं जर्जर मकान मौत का खतरा बने हुए हैं. आज सुबह करीब 6:30 बजे शहर की तेलियां की गली में 150 साल पुराना खंडहरनुमा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा.
स्थानीय लोगों के अनुसार मकान लंबे समय से जर्जर अवस्था में खाली पड़ा था. बारिश से दीवारें कमजोर हो गई थीं और अचानक तेज आवाज के साथ ढह गईं. सौभाग्य से इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और आसपास के मकान भी सुरक्षित रहे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.
शहर में ऐसे कई जर्जर भवन मौजूद हैं, जिन्हें नगर परिषद ने खतरनाक घोषित कर रखा है. परिषद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बरसात के मौसम में ऐसे मकानों के आसपास सतर्कता बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दें.
Pratapgarh News: जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है. नदी-नाले उफान पर हैं और अब तक डूबने की छह घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कल देर शाम इस सिलसिले में एक और मामला जुड़ गया, जब पीपलखूंट क्षेत्र की एराव नदी से बहकर आया एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.
कल देर ग्राम पंचायत सेमलिया के पास नदी में शव बहता हुआ नजर आया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पीपलखूंट पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया. मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है.
थाना अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को मृतक की पहचान के बारे में जानकारी हो तो तत्काल पीपलखूंट थाने से संपर्क करें. जिले में अब तक डूबने की छह घटनाएँ सामने आ चुकी हैं. कोटड़ी थाना क्षेत्र में तीन लोग, पारसोला में एक, धोलापानी में एक और पीपलखूंट क्षेत्र में यह नया मामला सामने आया है.
