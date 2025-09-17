Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में पत्रकार के परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में 2 अरोपी अरेस्ट

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले पत्रकार उसकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 17, 2025, 02:27 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 02:27 PM IST

Trending Photos

कनाडा की मदद से बना राजस्थान में यह पावरहाउस, भारत की है रीढ की हड्डी!
7 Photos
rajasthan quiz

कनाडा की मदद से बना राजस्थान में यह पावरहाउस, भारत की है रीढ की हड्डी!

बांसवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जहां देवी बदलती हैं तीन रूप, PM मोदी भी लगाने वाले हैं धोक
10 Photos
Rajasthan Famous Mandir

बांसवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जहां देवी बदलती हैं तीन रूप, PM मोदी भी लगाने वाले हैं धोक

राजस्थानी गानों पर डांस कर बन रहीं इंटरनेट सेंसेशन, जानिए कौन हैं आशा मीणा?
6 Photos
rajasthan entertainment

राजस्थानी गानों पर डांस कर बन रहीं इंटरनेट सेंसेशन, जानिए कौन हैं आशा मीणा?

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

प्रतापगढ़ में पत्रकार के परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में 2 अरोपी अरेस्ट

Pratapgarh News: जिले में एक सप्ताह पहले पत्रकार उसकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा.

कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि एक सप्ताह पहले 10 सितंबर को नई आबादी निवासी अंतिम धोबी ने प्रकरण दर्ज करवाया कि शाम को वह कार्यालय से अपने पति दिलीप धोबी के साथ बाइक से अपने घर जा रही थी साथ में उनकी छोटी बच्ची भी थी. उसके पति पत्रकारिता करते हैं.

कहां की है घटना

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रास्ते में हाउसिंग बोर्ड के निकट गलत साइड से दो बाइक सवार युवक आए और उन्होंने हमारी बाइक के आगे उसे खड़ा कर दिया और गाली गलौज करने लगे. मैंने उनसे जब बात करना चाही तो वह मारपीट पर उतारू हो गए और जाति सूचक गालियां देने लगे. उन्होंने विवाद बढ़ने पर अपने साथियों और तीन-चार महिलाओं को मौके पर बुलाया और सभी ने हमको घेर कर मारपीट शुरू कर दी. इन लोगों ने कहा कि उसकी पत्रकारिता निकाल देते हैं. मेरा पर्स और मोबाइल भी छीनने की कोशिश की ,वारदात के दौरान बच्ची के साथ भी मारपीट की गई.

लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया

इन लोगों द्वारा किए गए हमले में मेरे पति जख्मी हो गए. लोगों ने बीच बचाव कर हमें छुड़ाया. जैसे तैसे हम वहां से अपनी जान बचाकर निकले. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी मुस्तकीम खान और प्रतापगढ़ निवासी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया है. इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news