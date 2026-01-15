प्रतापगढ़-निंबाहेड़ा नेशनल हाईवे-56 पर आमने-सामने टकराईं दो बाइकें, 3 की दर्दनाक मौत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़-निंबाहेड़ा नेशनल हाईवे-56 पर बुधवार रात तीन मुंडा चौराहे के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि दोनों मोटरसाइकिलें आमने-सामने टकराने के बाद सवार सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
Pratapgarh News: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के सेमरथली निवासी दो युवक होटल से खाना खाकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आ रही दूसरी बाइक से तीन मुंडा चौराहे के पास उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही छोटीसादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. दो घायलों को उप जिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया. वहीं तीन गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई.
पुलिस के अनुसार, हादसे में धोलापानी थाना क्षेत्र के गंगाराम और छोटू की जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा में उपचार के दौरान मौत हो गई. उनके शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं. वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार सेमरथली निवासी हर्षित गोयल पुत्र शैलेन्द्र गोयल की भी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिनका शव उप जिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी की मोर्चरी में रखा गया है.
घायलों के समुचित इलाज के निर्देश
हादसे में घायल राहुल मीणा का उपचार जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा में जारी है, जबकि पंकज पुत्र नंदलाल प्रजापत को उप जिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा में पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने पीएमओ डॉ. राघव सिंह एवं नर्सिंग अधीक्षक जितेंद्र सिंघवी को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए.
ये लोग रहे मौजूद
इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, तहसीलदार घनश्याम जरवार सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी रामसुमेर मीणा पुलिस जाप्ते के साथ जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा पहुंचे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
