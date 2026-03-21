प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं को बाइक ने कुचला, 2 की मौत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. बीज माता मेले से लौट रहे पैदल श्रद्धालुओं को एक तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब महिलाएं और बालिकाएं मेले से अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान तेज गति से आ रही एक बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे पैदल चल रहे लोगों के बीच जा घुसी. बाइक पर दो युवक और एक बालिका सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए.

दो लोगों ने दम तोड़ दिया

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घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां इलाज के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान हथनी कुंडी निवासी अंकित (20) पुत्र गोपाल मीणा और शाहजी पत्थर निवासी इंदिरा (22) पुत्री कैलाश मीणा के रूप में हुई है. इस हादसे से दोनों परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है.

घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी

हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें अनूपपुर निवासी आशु (17), भंवर सेमला निवासी ममता (17), शाहजी पत्थर निवासी ममता (22) पत्नी छगनलाल मीणा और पूजा (12) पुत्री कैलाश मीणा शामिल हैं. सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया

घटना की सूचना मिलते ही देवगढ़ थानाधिकारी नागजी राम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद वे जिला अस्पताल भी पहुंचे और घायलों से पूछताछ की. पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है, जिनका पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. बीज माता मेले की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा दुख और आक्रोश देखने को मिल रहा है.

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