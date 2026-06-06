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प्रतापगढ़ में जमीन समतलीकरण के नाम पर 20 लाख की ठगी, किसानों को निशाना बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Land leveling fraud: प्रतापगढ़ जिले में सालमगढ़ थाना पुलिस ने जमीन समतलीकरण के नाम पर किसानों और एक सेवानिवृत्त शिक्षक से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 06, 2026, 05:49 PM|Updated: Jun 06, 2026, 05:49 PM
प्रतापगढ़ में जमीन समतलीकरण के नाम पर 20 लाख की ठगी, किसानों को निशाना बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Pratapgarh Land leveling fraud

Pratapgarh Land leveling fraud: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सालमगढ़ थाना पुलिस ने जमीन समतलीकरण के नाम पर किसानों और एक सेवानिवृत्त शिक्षक से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी लंबे समय से जमीन लेवलिंग का कार्य कराने का झांसा देकर लोगों से रुपये ऐंठ रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दे चुका था.

पुलिस के अनुसार, दूधियातालाब निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक गौतमलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उनके पास आए और स्वयं को जमीन समतलीकरण का कार्य करने वाला बताकर विश्वास में लिया. आरोपियों ने जेसीबी, ट्रैक्टर सहित अन्य संसाधन उपलब्ध होने का दावा करते हुए कार्य का ठेका लिया और अग्रिम राशि के रूप में 50 हजार रुपये प्राप्त कर लिए. इसके बाद 16 मई 2025 को बैंक से निकाले गए 7 लाख रुपये भी मौका देखकर लेकर फरार हो गए.

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मामले में सालमगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में तथा थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सागरसिंह पुत्र रामसिंह मीणा निवासी थाना नगर जिला डीग को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने सालमगढ़, पारसोला, कुशलगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी जमीन समतलीकरण के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक किसानों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को निशाना बनाकर करीब 20 लाख रुपये की ठगी कर चुका है.

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के बड़ी रकम न दें और कार्य कराने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें.

जमीन समतलीकरण क्या है ?

जमीन समतलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जमीन की सतह को नया आकार देकर उसे सपाट, समतल या एक समान ढलान वाला बनाया जाता है. यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कृषि के लिए की जाती है. ऊबड़-खाबड़ जमीन पर पानी कहीं ज्यादा तो कहीं कम भरता है. समतल खेत में सिंचाई का पानी समान रूप से फैलता है, जिससे पौधों को सही पोषण मिलता है और पानी की बचत भी होती है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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