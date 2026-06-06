/प्रतापगढ़ में जमीन समतलीकरण के नाम पर 20 लाख की ठगी, किसानों को निशाना बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Land leveling fraud: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सालमगढ़ थाना पुलिस ने जमीन समतलीकरण के नाम पर किसानों और एक सेवानिवृत्त शिक्षक से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी लंबे समय से जमीन लेवलिंग का कार्य कराने का झांसा देकर लोगों से रुपये ऐंठ रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दे चुका था.

पुलिस के अनुसार, दूधियातालाब निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक गौतमलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उनके पास आए और स्वयं को जमीन समतलीकरण का कार्य करने वाला बताकर विश्वास में लिया. आरोपियों ने जेसीबी, ट्रैक्टर सहित अन्य संसाधन उपलब्ध होने का दावा करते हुए कार्य का ठेका लिया और अग्रिम राशि के रूप में 50 हजार रुपये प्राप्त कर लिए. इसके बाद 16 मई 2025 को बैंक से निकाले गए 7 लाख रुपये भी मौका देखकर लेकर फरार हो गए.

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मामले में सालमगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में तथा थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सागरसिंह पुत्र रामसिंह मीणा निवासी थाना नगर जिला डीग को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने सालमगढ़, पारसोला, कुशलगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी जमीन समतलीकरण के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक किसानों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को निशाना बनाकर करीब 20 लाख रुपये की ठगी कर चुका है.

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के बड़ी रकम न दें और कार्य कराने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें.

जमीन समतलीकरण क्या है ?

जमीन समतलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जमीन की सतह को नया आकार देकर उसे सपाट, समतल या एक समान ढलान वाला बनाया जाता है. यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कृषि के लिए की जाती है. ऊबड़-खाबड़ जमीन पर पानी कहीं ज्यादा तो कहीं कम भरता है. समतल खेत में सिंचाई का पानी समान रूप से फैलता है, जिससे पौधों को सही पोषण मिलता है और पानी की बचत भी होती है.

