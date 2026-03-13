Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में आमलीघाटी NH-56 पर बाइक और जीप की भिड़ंत, युवक की मौत

Pratapgarh Accident: प्रतापगढ़ जिले में अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक 14 वर्षीय बालक घायल हो गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Mar 13, 2026, 02:27 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 02:27 PM IST

Pratapgarh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक 14 वर्षीय बालक घायल हो गया. हादसा आमलीघाटी स्थित NH-56 पर करीब सुबह 4:30 बजे हुआ, जब बाइक और जीप की आमने-सामने भिड़ंत हो गई.

जानकारी के अनुसार, केलापाड़ा निवासी रमण लाल पुत्र धीरज मल निनामा अपने रिश्तेदार पप्पूलाल पुत्र बालूराम निनामा निवासी कूड़ा पाड़ा, थाना पीपलखूंट के साथ बाइक से बारात में शामिल होने जा रहे थे. दोनों सेमलिया के पास भाटड़ा जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान आमलीघाटी NH-56 पर उनकी बाइक की एक जीप से टक्कर हो गई.

हादसे में रमण लाल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत उपचार के लिए प्रतापगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां से हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. वहीं हादसे में घायल पप्पूलाल का उपचार जारी है. पीपलखूंट थाना पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली.

उप निरीक्षक छबि लाल ने बताया कि पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा. बताया जा रहा है कि रमण लाल की शादी करीब दो साल पहले हुई थी और उसका एक छोटा पुत्र भी है. खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले रमण की असमय मौत से परिवार में शोक की लहर है.

